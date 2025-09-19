Más de 500 platos de Carapulcra con Sopa Seca: potaje emblemático de Chincha, serán entregados este 17 de octubre en la plaza mayor de Lima como parte del lanzamiento de las actividades por el Día de la Carapulcra con Sopa Seca Chinchana.

Carapulcra más larga

Martín Sam Solano, jefe de la oficina zonal de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica, señaló que con el apoyo de los destacados maestros culinarios de la ciudad viajarán a la capital para promover la festividad central, a celebrarse el cuarto domingo de octubre.

Este año el evento es el día 26 y se tiene previsto preparar la Carapulcra con Sopa Seca más larga, para atender a miles de personas que por esa fecha llegan a la provincia de Chincha motivo del aniversario de creación política.

