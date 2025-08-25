Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió la noche del sábado en la intersección de la av. Sucre con la calle Pedro Wilca, en el distrito de Pueblo Nuevo. El hecho fue protagonizado por una motocicleta conducida por personal de serenazgo y un mototaxi, dejando como saldo una persona herida. La cámara de seguridad ciudadana, instalada en el cuadrante, captó al trimoto ingresar de manera intempestiva a la vía por donde circulaba la otra unidad.

Fuerte siniestro

Las imágenes muestran que el sereno Luis Puntriano iba a bordo de su moto por el carril izquierdo de la avenida y al llegar al cruce, repentinamente, aparece el mototaxi. El conductor de esta última unidad pese a que en carril derecho avanzaba un trimoto decide continuar su recorrido, sorteando el choque. Al realizar esta maniobra termina por invadir la vía en la que se encontraba el motociclista.

Puntriano debido a la colisión pierde el control del volante y cae a la pista. Los vecinos del sector que presenciaron el hecho acudieron a prestar ayuda, solicitando que sea trasladado a un establecimiento de salud por sus lesiones, sufridas en este accidente sucedido a pocas cuadras de la base donde labora. Las investigaciones quedaron a cargo de la comisaría del distrito, hacia donde fue llevado el mototaxista para las diligencias de ley.

