Pedro Sánchez Martínez, en enero de este año, se presenta al servicio militar voluntario en el Ejército del Perú, para cumplir uno de sus anhelados sueños: convertirse en militar. A los 18 años era el orgullo de su familia, pero algo pasó en las últimas semanas que han cambiado al soldado y ahora permanece hospitalizado, convulsiona, se golpea la cabeza y tiene mentalidad infantil. Sus padres presumen que fue maltratado por sus superiores.

Soldado hospitalizado

El día 4 de mayo, Pedro se comunica con su madre para referir que estaba internado en el hospital Militar (Lima). Cuando ella acude preocupada por la salud de su hijo descubre que no estaba. Desde el nosocomio se comunican con la base del Batallón Contraterrorista La Oroya N°34 - Vraem, ubicado en Villa Virgen, provincia de La Convención (Cusco) y recién en ese momento informan a la familia que el soldado presentó varias convulsiones.

Sánchez fue ingresado al establecimiento y aunque podía caminar, alimentarse, presentaba episodios de temblores en el cuerpo, incluso estando dormido. Sus familiares no vieron ninguna mejora y decidieron traerlo a su natal Chincha. El joven desde hace algunos días recibe atención médica en el hospital San José, en donde se ha identificado a través de estudios que presenta lesión cerebral, comenta su madre Viviana Martínez.

Ella, presume que su hijo sufrió maltrato físico en interior de la base militar. Viviana busca respuestas, pero los compañeros que estaban con él en el Batallón del Ejército no responden las interrogantes, solo dejan en visto los mensajes de la afligida madre. “Mi hijo era un muchacho sano, un muchacho que recién iniciaba la vida. Pido por favor que se investigue este caso, que no me lo dejen así por favor”, clama.

Al cierre de edición, Pedro Sánchez permanecía en el hospital chinchano, todavía presentado convulsiones. Son estos episodios que apenan a sus padres, quienes exhiben una exhaustiva investigación para determinar lo que ocurrió en la base. Viviana señala que la última vez que vio sano a su hijo fue el día de la entrega de armas. En esa visita ella notó preocupación en el joven preguntando con temor si todo había salido bien. La madre sintió desde ese momento que él no recibía un buen trato.

