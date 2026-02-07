Los deudos de los hermanitos que perdieron la vida en un voraz incendio solicitaron apoyo para los gastos de la sepultura. El velatorio de la niña de 9 y el niño de 4 años se realiza en el asentamiento humano Beata Melchorita del distrito de Pueblo Nuevo, a donde vienen llegando sus familiares que perdieron a estas dos vidas la madrugada del último jueves.

Requieren de ayuda

El tío de los menores, Gustavo Casiano, indicó que pueden comunicarse 983532374 para brindar cualquier ayuda. Como se recuerda, los hermanitos estaban descansando en una vivienda de material precario, ubicado en Ciudad Satélite, cuando se desató el fuego, al parecer, por cortocircuito. Tras sofocar las llamas los cuerpos fueron hallados, completamente, calcinados en lo que quedaba del colchón en el que dormían.

Cabe mencionar que los vecinos a toda costa trataron de sofocar las llamas, pero la falta de agua dificultó las labores. Al parecer, el fuego fue causado por cortocircuito.

La policía viene investigando el trágico incendio que dejó a una familia inmersa en el dolor tras la pérdida de los menores.

