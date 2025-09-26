La Academia Deportiva Chiki Palma del distrito de El Carmen solicitó a la comisión organizadora del campeonato Creciendo con el Fútbol - Chincha imponer sanción contra la Academia Club San Martín de Porres - sede Chincha por “actos discriminatorios, racistas y violentos”. Estas acciones habrían sido cometidas por los padres de familia en agravio de menores deportistas.

Actos discriminatorios

El domingo último se midieron ambos equipos por este torneo. Los niños de entre 8 a 10 años de Chiki Palma dominaron el encuentro, superando por goleada al rival. En esas circunstancias, desde la tribuna de San Martín se habrían emitido frases como: “agarra a ese negro”, “písale la cola”, “amárralo”. En este momento se encontraban los oficiales del partido, delegados y encargados de la organización señalados de permanecer pasivos ante lo que ocurría.

La Academia carmelitana en defensa de sus jugadores menores solicitó sanción económica ejemplar contra el club San Martín por los actos discriminatorios, también sancionar disciplinariamente a los encargados y representantes del equipo por su pasividad y tolerancia frente a los hechos ocurridos, así como restringir el ingreso de los padres de familia de dicho cuadro, además que se emita un pronunciamiento oficial de rechazo de toda forma de discriminación en el fútbol formativo.

VIDEO RECOMENDADO