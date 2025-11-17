Por la avenida La Florida, inmediaciones del hospital San José, en Chincha Alta, fueron detenidos cuatro sospechosos. Los agentes de la comisaría local intervinieron a los sujetos en circunstancias que sustraían cables de una conocida empresa de telefonía.

Presunto hurto agravado

Se tratan de Jhey Ramirez (26), Josué Pérez (41), Josias Valcárcel (21) y Joel Ramírez (62), quienes según la policía serían integrantes de la banda “los intocables de Chincha”.

Asimismo, durante el registro por la zona fue incautado aproximadamente 70 metros de cable multipar de cobre.

Ante las evidencias los intervenidos quedaron en calidad de detenidos en la Sección de Investigación Criminal de la delegación chinchana por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

