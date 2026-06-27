Bajo la fachada de ser un trabajador bancario un sujeto pretendía engañar a una ciudadana de la provincia de Chincha, a quien ofrecía renovar su tarjeta de crédito a cambio de la entrega del anterior dispositivo. Los agentes de la Sección de Delitos y Faltas descubrieron la modalidad de estafa del falso empleado de la institución financiera, siendo detenido en flagrancia, Luis Fabrizio Casas H. de 33 años, conducido a la delegación para las diligencias de ley.

Sujeto desconocido

Los agentes de la sede policial de Chincha fueron alertados sobre la presencia de un sujeto que actuaba de manera sospechosa. Este había acudido en búsqueda de su víctima: una moradora de la cuadra 7 de la prolongación Grau. Con ella se identificó como trabajador de una conocida entidad bancaria, con sede en el centro de la ciudad. Al tener la atención de la persona fue llevándola al engaño con la oferta de renovar su tarjeta.

De acuerdo con la información policial el intervenido utilizó documento con el logotipo del banco como parte de la estafa e insistía a la víctima para que coloque su firma, entregue la tarjeta de utiliza, ofreciéndole a cambio una renovación de contrato con una tarjeta más exclusiva y ventajas como la exoneración de membresías, además de la reducción de interés. La mujer estaba por ser embaucada, y su dinero por quedar en riesgo.

La policía al conocer el hecho acudió con la moradora chinchana, y detuvo a Casas quien apareció diciendo ser trabajador de banco, incluso mencionó el nombre de la entidad. Los agentes para corroborar su versión hicieron consulta por atención al cliente y descubrieron que el sujeto no laboraba en el lugar que había señalado. Frente a esta situación, el falso trabajador fue detenido y conducido a la comisaría de Chincha Alta.

Luis Casas, atrapado en el operativo “Amanecer Seguro - Chincha 2026”, es investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa. De otro lado, como parte de la operación y desligue policial por diferentes sectores de la provincia se realizó la intervención de 120 personas para control de identidad y otras acciones orientadas a reducir los hechos de inseguridad ocurridos en los últimos días.

EL DATO: Los efectivos de la Sección de Investigación Criminal permanecen a cargo de la diligencia tras la ubicación y captura de Casas, al parecer inmerso en el delito de estafa en agravio de una ciudadana chinchana.

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