La Subgerencia de Prevención de la Contraloría General de la República identificó que la Municipalidad Distrital de Sunampe no cumplió con emitir el informe anual sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad. La información debía entregarse a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, con copia al CONADIS en el plazo de 90 días calendario posterior al año fiscal 2024.

Asignaron presupuesto

De acuerdo con el órgano de control, el municipio asignó el año anterior 37 mil 571 mil soles para “mejoramiento y atención a las personas con discapacidad”, reportando un avance de ejecución del gasto de 46.8%. Es decir que en cifras devengo más de 17 mil 500 soles. “Pese a haber asignado y ejecutado recursos en esta materia, la entidad incumplió con la obligación de presentar el informe anual correspondiente al año 2024”, señala Contraloría.

La gestión de Jesús Rojas Valerio tenía hasta el 31 de marzo de este año para informar sobre la asignación y uso del presupuesto, detallando los antecedentes normativos, montos programados y devengados en materia de discapacidad, en los que debía figurar los gastos corrientes y gastos de capital (inversiones, obras de accesibilidad e infraestructura urbana). La municipalidad al no haber cumplido limitó la transparencia y rendición de cuentas, hecho que es “pasible de multas y/o sanciones por parte del ente recto”, sostiene el órgano de control.

