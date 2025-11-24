La Municipalidad Distrital de Grocio Prado resolvió suspender todo tipo de atención en su sede principal tras el colapso que sufrió la losa aligerada del primer nivel. El área comprometida es de aproximadamente 8 metros cuadrados y se viene realizando evaluación a cargo de la Unidad de Defensa Civil en el espacio afectado.

Suspenden atención

Según comunicado emitido por la entidad el hecho se suscitó de “manera repentina” el sábado 22 de noviembre en el local ubicado en el perímetro de la plaza de armas. Afortunadamente fue en un día no laborable y la única persona en el interior era el personal de seguridad, quien comenzó a alejarse cuando escuchó un ruido extraño proveniente del techo del pasadizo del primer piso de la municipalidad, cuya estructura en su totalidad ingresa a proceso de inspección.

“Ante el riesgo inminente de un posterior colapso y mientras duren las evaluaciones del área colapsada (...) se ha dispuesto suspender la atención al público” en el palacio municipal desde el día de hoy (lunes 24 de noviembre) “hasta nuevo aviso” y solo para mesa de partes se habilita un ambiente en la Casa de la Juventud.

La medida -detalla el comunicado- se resuelve “en cautela de la integridad física y la vida de los funcionarios, servidores públicos y público en general”. Cabe indicar que la estructura municipal de Grocio Prado consta de dos pisos y su construcción data de aproximadamente dos décadas.

