El Sindicato Único de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo (SUTRAMUNPN) acató paralización de labores por el plazo de 24 horas por incumplimiento de trato de directo, pagos y otros. Los sindicalistas tras reunirse en los exteriores del local donde prestan servicio, se desplazaron por las principales calles de la comuna hasta arribar a la entidad para exponer su reclamo.

Reclamos justos

La directiva del SUTRAMUNPN, el pasado 6 de abril remitieron comunicación a la oficina zonal de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo para anunciar la declaración de huelga programada para el 15 de abril. Documentación similar fue enviada ese mismo día al despacho del alcalde William Sánchez Cahuana y al no surgir ninguna solución ayer los trabajadores paralizaron y salieron a protestar.

Estas personas indican que no se cumple con el incremento remunerativo de la negociación colectiva centralizada en la ejecución del año fiscal 2026. Dicho aumento debe ser de 100 soles a 27 de trabajadores del D.L. 728, también para tres trabajadores del D.L. 1057 CAS y para un trabajador del D.L. 276. Además, requieren bonificación por riesgo de salud, y bonificación de asignación familiar de acuerdo a ley.

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