Trabajadores y trabajadoras del sindicato de Agrícola Chapi realizaron la mañana de este martes un plantón en los exteriores de la Dirección Regional de Trabajo de Ica, exigiendo avances en la negociación colectiva y el cumplimiento de diversos beneficios laborales que, según denunciaron, la empresa no estaría atendiendo.

Protesta sindical

El dirigente sindical William Rodríguez explicó que los trabajadores permanecen a la espera de que las reuniones con la empresa logren resultados concretos. Señaló que, tras varias sesiones de negociación, se ha acordado continuar el diálogo en un espacio neutral, con el objetivo de analizar punto por punto los planteamientos del sindicato y agilizar el proceso.

Durante la protesta también participó el asesor de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), David Huaranga, quien indicó que el pliego de reclamos presentado por los trabajadores aún se encuentra en espera de solución. Según explicó, los principales pedidos incluyen el incremento de sueldos, mejoras en las condiciones laborales, bonificaciones por cierre de pliego, beneficios por tiempo de servicio y que la vigencia del convenio colectivo sea de un año y no de tres, como propone la empresa.

Los dirigentes sindicales también cuestionaron que desde el año 2023 los trabajadores no reciben utilidades, pese a que, según afirman, las campañas agrícolas han sido productivas durante los últimos años. Indicaron que la empresa argumenta la existencia de deudas para justificar la falta de estos pagos, situación que los trabajadores consideran injustificada y contraria a lo establecido por ley.

Durante la manifestación, varias trabajadoras expresaron su malestar y recordaron los años de servicio que han dedicado a la empresa. Algunas señalaron tener entre 15 y 20 años laborando en distintas áreas, afirmando que han contribuido al crecimiento de la producción, por lo que consideran legítimo exigir el reconocimiento de sus derechos laborales, incluyendo utilidades, alimentación y mejores condiciones de trabajo.

Los representantes del sindicato indicaron que, de no lograrse avances en las próximas reuniones, evaluarán adoptar nuevas medidas de lucha conforme a la ley, entre ellas una posible huelga o acudir a un laudo arbitral. Mientras tanto, anunciaron que continuarán realizando acciones de protesta para visibilizar su reclamo y presionar para que la empresa atienda su plataforma laboral.

