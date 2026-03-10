Con el objetivo de reactivar la producción agrícola tras los daños ocasionados por el desborde del río Ica, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) anunció la instalación de parcelas demostrativas de pallar, garbanzo, frijol y maíz en el distrito de Ocucaje, provincia de Ica.

Rescate agrícola

La medida será ejecutada por especialistas de la Estación Experimental Agraria Chincha (EEA Chincha), quienes desarrollarán estas parcelas como espacios de investigación y aprendizaje para introducir cultivos con mayor capacidad de adaptación y rendimiento frente a las condiciones generadas por las emergencias climáticas.

Previo a esta intervención, técnicos del INIA realizaron una jornada de inspección en los centros poblados de Virgen de Chapi, Córdova, San Felipe, San José de Pinilla y Paraya, donde recogieron información sobre los daños ocasionados por el desborde del río y evaluaron el impacto en los sistemas productivos agrícolas.

A través de estas parcelas demostrativas se buscará desarrollar semillas de alto valor genético que ofrezcan mayor resistencia a plagas y enfermedades, se adapten a diferentes climas y contribuyan a mejorar la fertilidad del suelo, además de garantizar una mejor calidad de los cultivos para la seguridad alimentaria.

Como parte de las acciones de recuperación, el INIA también realizará análisis de fertilidad del suelo en laboratorios especializados y brindará asistencia técnica a los agricultores, incluyendo capacitaciones en manejo agronómico, producción de semillas y uso de abonos orgánicos.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ica, los desbordes del río han dejado hasta el momento 240 hectáreas de cultivos afectadas, además de daños en 2 kilómetros de canales de riego y 3.8 kilómetros de defensas ribereñas, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante posibles nuevas emergencias.

VIDEO RECOMENDADO