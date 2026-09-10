En la carretera al distrito de Alto Larán, altura del Cementerio General de Chincha, ocurrió un accidente de tránsito que por fortuna no acabó en tragedia. Los transportistas y comerciantes de la zona al presenciar la volcadura de un mototaxi ayudaron a los ocupantes que estaban atrapados en la unidad menor, entre ellos una alumna del colegio emblemático Santa Ana, quien pasó el susto de su vida.

Accidente de tránsito

Al promediar las 12:50 horas de ayer (miércoles), la escolar iba con dirección a su escuela en el asiento posterior del trimoto. Por causas que están en investigación el chofer del vehículo pierde el control del timón y sucede el accidente. La menor quedó atrapada y necesito ayuda para salir del mototaxi y atender sus contusiones. Los vecinos indican que en ese sector hay semáforo, pero que algunos conductores no respetan la señal de tránsito.

Otro hecho vial se produjo por inmediaciones del colegio Fe y Alegría, en el distrito de Pueblo Nuevo. En este lugar impactaron un mototaxi y una moto adaptada con carretilla. La primera unidad tras el choque acabó sobre la berma, con el techo destrozado. Los efectivos de la comisaría local acudieron al sector para iniciar las investigaciones correspondientes que permitan determinar responsabilidad en los choferes.

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