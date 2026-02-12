Efectivos de la Comisaría de Grocio Prado, el 10 de febrero, lograron la intervención y captura de Arthur John Madrid Trujillo (45), alias “Pelao”, integrante de la banda criminal “Los Coyotes del Cono Norte”, implicados en el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo de autopartes de vehículos.

Con antecedente

El hecho se registró a inmediaciones de la calle Alan García (ref. Asilo de ancianos) del distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha, donde personal policial visualizó a tres sujetos trasladando sacos con autopartes, quienes intentaron darse a la fuga, iniciándose un fuego cruzado, que terminó en la captura de uno de los implicados, logrando la recuperación de diversas autopartes de vehículo como tableros, baterías, motores, entre otros.

Según información policial, alias “Pelao” presenta antecedentes por tenencia ilegal de armas y organización criminal, además de haber cumplido condena en el penal de Ancón hasta el 2025.

