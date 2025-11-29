La casa que Mario Wilfredo Tornero Díaz dejó como herencia a sus seis hijos podría terminar en manos de terceras personas. El padre de familia, reconocido fundador del sector Los Álamos en Pueblo Nuevo, defendió -en vida- durante varios años la posesión pacífica del inmueble ubicado en la av. Unión.

Defensa por generaciones

Sus hermanas indican que la justicia falló a su favor en dos oportunidades, pero al morir ya nadie ejerció la defensa. Con ello, otra persona logró afianzarse la propiedad. La familia Tornero no sabía lo que estaba pasando hasta que ayer son sorprendidos por una diligencia de desalojo.

Con la asistencia legal y apoyo de los vecinos lograron mantener la posesión y aseguran que no han sido notificados del proceso judicial que concluyó en un remate público de la casa.

