En la primera cuadra de la calle Colón, exteriores del Cementerio General de Chincha, se produjo una gresca en la que tuvieron participación cinco personas, desatando el pánico en los vecinos. Producto de este hecho dos hombres resultaron heridos tras recibir múltiples golpes de puños y patadas. Ante lo sucedido, la población exige presencia de la policía y serenazgo para velar por la seguridad ciudadana.

Violencia física

Los moradores al escuchar los gritos de la pelea campal notaron que un hombre yacía en el suelo, luego de la brutal golpiza que recibió, mientras que otros dos seguían liándose a golpes. Mototaxistas que pasaban por el sector intentaron detener el enfrentamiento, pero también fueron agredidos. Un sujeto desconocido quiso aprovechar el tumulto para hurtar un celular que había caído al suelo y al ser descubierto, la violencia estuvo por escalar de nivel.

Después de varios minutos de intercambio de golpes la pelea se detuvo, dejando el saldo de dos heridos por violencia física. Los vecinos temen que esta gresca vuelva a presentarse en la calle Colón y por ello solicitan apoyo de las autoridades para evitar estos hechos, que podrían dejar consecuencia fatal. Cabe indicar que en el mes de junio de este año una persona perdió la vida en este lugar tras ser atacado a balazos.

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