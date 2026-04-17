Los moradores del sector de San Isidro, en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, rechazaron la instalación de una antena, aparentemente, de telefonía.

En contra

La madrugada de ayer (jueves) estas personas salieron de sus casas al evidenciar que venía realizándose trabajos en pleno Parque de la Revolución. Se trataba de la colocación de la estructura metálica y aunque intentaron evitarlo, no pudieron debido a la presencia policial.

Los vecinos al amanecer y con la antena ya instalada tomaron la decisión de provocar un incendio en la parte baja de su estructura. Ellos, indican que este tipo de componentes debe instalarse en zonas menos pobladas del distrito, sin afectar el espacio público, ya que, el mencionado Parque es concurrido por niños y niñas de San Isidro y alrededores.

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