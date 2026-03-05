En el pueblo joven Túpac Amaru, en Chincha Alta, al promediar las 9 de la noche del martes fue perpetrado un ataque armado contra un mototaxista. La víctima Johan Anderson Hernández López de 23 años ingresó al servicio de emergencia del hospital San José por presentar herida causada por proyectil de arma de fuego. Según la información policial, el autor del hecho es un ciudadano de nacionalidad venezolana.

Hombre malherido

El agraviado estaba a bordo del vehículo menor cuando aparece el pistolero en una motocicleta, acompañado de otro facineroso. Las investigaciones indican que el extranjero es el que baja y comienza a realizar los disparos contra Hernández. Consumado el hecho de sangre, este escapa con dirección desconocida. Los vecinos prestaron ayuda a la persona que permanecía malherido.

Johan Hernández fue trasladado al nosocomio local para su recuperación. En tanto, los efectivos de la División de Orden Público y Seguridad de Chincha han quedado a cargo de las investigaciones para esclarecer este hecho que aterró a la población de Túpac Amaru. No se descarta que se trata de un caso motivado por venganza. Como parte de las investigaciones se está buscando las imágenes de las cámaras de seguridad del cuadrante para identificar al pistolero.

