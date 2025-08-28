Remigio Ayuque Huamán y su esposa Celina Espinoza Ochoa -quienes partieron desde Chincha con destino a Huancavelica- perdieron la vida a consecuencia de un accidente de tránsito, ocurrido a la altura del kilómetro 45 de la vía altoandina. Ambas personas fueron reportadas desaparecidas el pasado 26 de agosto y ayer se encontró la camioneta en la que viajaban, que sufrió aparatosa caída a un barranco.

Tragedia en la carretera

La pareja retornaba de Lima, estaban a bordo de la unidad recientemente adquirida. Remigio era el conductor y a su lado viajaba Celina. El lunes llegaron a Chincha, y antes de salir por la ruta que une a la provincia con Castrovirreyna ingresaron a abastecer combustible en un grifo de la carretera de penetración a Alto Larán. Las cámaras de seguridad del negocio captaron la salida de estas personas que tenían planeado llegar a su vivienda, en el distrito de Ascensión.

Eran la 1:43 de la tarde del lunes 25 de agosto cuando los esposos siguen su ruta por La Culebrilla hasta la vía altoandina. Antes de perder señal informaron a sus familiares sobre su última ubicación. Pasada las horas Ayuque y Espinoza no llegaban a su destino. Preocupados por no saber donde estaban sus padres, uno de sus hijos se presentó al día siguiente en la comisaría de Chincha Alta para reportar la desaparición de ambos.

La búsqueda se extendió por la región Huancavelica, pero nadie daba información sobre la camioneta y sus ocupantes. Recién ayer a pocos metros del anexo de Marcas se ubicó el vehículo siniestrado, había rodado por el barranco. Efectivos policiales de las comisarías de Huachos y Villa de Arma, zona norte de Castrovirreyna, constataron el lamentable episodio que costó la vida a dos personas.

La policía solicitó la presencia del representante del Ministerio Público hacia esta ruta que une a la provincia de Chincha con Huancavelica para realizar el levantamiento de los cadáveres. Se requirió además el apoyo solidario de los moradores de la zona para el retiro de los cuerpos que estaban varios metros debajo de la carretera, que volvió a convertirse en escenario de un accidente de tránsito con consecuencia fatal.

VIDEO RECOMENDADO