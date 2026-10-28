El dolor por la pérdida de dos profesionales tras el accidente de tránsito ocurrido en el distrito de San Juan de Yanac, en la provincia de Chincha, se extiende hasta sus lugares de origen, donde familiares, amigos y personas cercanas les dan el último adiós.

Luis Miguel Llamocca Martínez, ingeniero civil conocido como “Leito”, y José Luis Capani Santos, arquitecto natural de Huancavelica, fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a un abismo de más de 200 metros de profundidad.

Velorio de profesionales

En Chincha, los restos de Luis Miguel Llamocca Martínez son velados en el asentamiento humano Los Ángeles, manzana C-07, en el distrito de Pueblo Nuevo. Sus familiares y allegados atraviesan momentos de profundo pesar por la partida del joven profesional, egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, cuya muerte también motivó expresiones de solidaridad de quienes compartieron con él distintos momentos de su vida.

Una de las muestras de condolencias fue expresada por la Alianza Cristiana y Misionera de Chincha, congregación con la que Llamocca Martínez compartió parte de su camino. A través de una publicación, la institución religiosa manifestó su acompañamiento a la familia ante la irreparable pérdida.

“Expresamos nuestras condolencias a la familia y seres queridos de Luis Llamocca Martínez, “Leito”, quien compartió parte de su caminar con nuestra congregación. Pedimos al Señor que los abrace con su amor, les conceda fortaleza y sea su refugio en medio de este tiempo de tristeza", señaló la congregación.

Mientras tanto, en la región Huancavelica, los restos de José Luis Capani Santos son velados en el jirón Huayna Cápac, ubicado en el barrio San Cristóbal. Familiares, amistades y personas cercanas se congregan para acompañar a sus seres queridos en las horas previas a su despedida.

El sepelio del arquitecto está programado para este jueves 29 de octubre en el cementerio general de Huancavelica. Antes de su traslado al camposanto, se celebrará una misa a la 1:00 de la tarde en la iglesia de Santa Ana, ceremonia con la que sus familiares y allegados le rendirán homenaje antes de darle cristiana sepultura.

De acuerdo con las primeras versiones, los profesionales estarían vinculados a los trabajos de una obra en Limani y se dirigían hacia la zona donde cumplían sus labores. Las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación.

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