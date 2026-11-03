Cuatro establecimientos farmacéuticos fueron clausurados temporalmente durante una serie de operativos inopinados realizados en las provincias de Ica y Chincha, luego de que las autoridades detectaran diversas irregularidades relacionadas con la venta y conservación de medicamentos.

Cierres temporales

Las intervenciones se desarrollaron los días 28 y 29 de octubre, bajo la coordinación de la Dirección Regional de Salud de Ica (DIRESA), a través de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID), con la participación del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

Uno de los puntos intervenidos fue el centro poblado Santa Cruz de Villacurí, en el distrito de Salas, además de otros establecimientos ubicados en la provincia de Chincha. Durante las inspecciones, el personal fiscalizador encontró locales que funcionaban sin autorización sanitaria, así como boticas que no contaban con un director técnico o no tenían presente al químico farmacéutico responsable.

También se detectaron medicamentos de procedencia desconocida y presuntamente falsificados, productos que no contaban con registro sanitario y otros que ya habían superado su fecha de vencimiento. A ello se sumaron deficiencias en las condiciones de almacenamiento y en el control de temperatura de los productos farmacéuticos.

Como consecuencia de las irregularidades encontradas, se dispuso el cierre temporal de cuatro establecimientos y la incautación de los productos que presentaban observaciones sanitarias, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Tras estos operativos, la DIRESA Ica recordó a la población que debe adquirir medicamentos únicamente en farmacias y boticas autorizadas, verificar que cuenten con registro sanitario y revisar sus fechas de vencimiento. Asimismo, recomendó exigir la presencia del químico farmacéutico y evitar la compra de productos que provengan de instituciones públicas como el Minsa, EsSalud, las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.

Los ciudadanos también pueden consultar los precios y establecimientos autorizados mediante el Observatorio de Precios de Medicamentos de DIGEMID, disponible en https://opm-digemid.minsa.gob.pe/#/consulta-producto. En caso de identificar la comercialización de productos falsificados, adulterados, vencidos o de contrabando, pueden presentar una denuncia ante la DIRESA Ica o la DEMID.

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