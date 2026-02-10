Un inusual panorama climático se registró en la provincia de Pisco y diversos distritos este último fin de semana, con reportes de relámpagos en el firmamento, lloviznas intermitentes y truenos en las zonas altas de Humay, generando preocupación entre la población. Vecinos alertaron sobre el inicio de precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, por lo que exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta y tomar precauciones.

Tormentas eléctricas

Las lluvias se intensificaron especialmente en el distrito de Huáncano, donde pobladores informaron sobre fuertes precipitaciones que vienen cayendo desde horas de la tarde. De persistir este fenómeno, existe el riesgo de desprendimientos de piedras y material suelto en varios tramos de la Vía Libertadores, ruta que conecta importantes localidades del sur chico.

Ante esta situación, conductores y transeúntes han sido advertidos para circular con máxima prudencia, reducir la velocidad y evitar zonas consideradas de alto riesgo. Asimismo, se recomienda no exponerse innecesariamente durante las tormentas eléctricas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Las autoridades locales vienen monitoreando el comportamiento del clima y no descartan activar protocolos de emergencia en caso las precipitaciones continúen. Se insta a la población a reportar cualquier incidente y priorizar la seguridad, recordando que la prevención es clave frente a estos eventos naturales.

