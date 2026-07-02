El Club LEGADO se convirtió en el campeón del Campeonato Sub-15 organizado por la Liga Distrital de Voleibol de La Tinguiña y obtuvo el derecho de representar a la región Ica en la Etapa Regional de la Federación Peruana de Voleibol (FPV) 2026, que se disputará en la ciudad de Tacna.

Disciplina deportiva

El torneo reunió a jóvenes promesas del voleibol iqueño y estuvo marcado por encuentros de gran nivel competitivo. Tras una destacada campaña, el Club LEGADO logró quedarse con el título, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la categoría y asegurando su presencia en la siguiente fase del campeonato nacional.

La presidenta de la Liga Distrital de Voleibol de La Tinguiña, María José Ríos Aybar, resaltó el compromiso y esfuerzo demostrado por las deportistas durante todo el certamen.

“Felicitamos al equipo LEGADO por su desempeño y triunfo. Es importante apoyar a estas jóvenes que representarán a la región Ica. Nuestro objetivo es que muestren su talento y puedan proyectarse hacia otros escenarios deportivos”, señaló.

Por su parte, el profesor Elbio Gastelú destacó la importancia de que las voleibolistas participen en competencias oficiales, ya que ello contribuye a su crecimiento deportivo y personal.

“Gracias a estos campeonatos las jóvenes se sienten felices y motivadas. Vamos con toda la fe de traer alegrías a los iqueños y realizar una gran presentación en la etapa regional”, manifestó el entrenador.

Tras la obtención del campeonato, el Consejo Directivo de la Liga Distrital de Voleibol de La Tinguiña oficializó la designación del comando técnico que tendrá a su cargo la preparación y conducción de la Selección U-15 Femenina FPV 2026, equipo que representará a Ica en la competencia regional.

El cuerpo técnico estará encabezado por Leonardo Gastelú Contreras como director técnico, acompañado por Sandra Flores Encalada en la asistencia técnica y Yerson Ramos García como preparador físico.

Desde la dirigencia deportiva expresaron su confianza en la experiencia y capacidad del equipo de trabajo para afrontar este nuevo desafío, destacando que la disciplina, el esfuerzo y la dedicación serán fundamentales para alcanzar los objetivos trazados en la etapa regional.

La participación en Tacna representa una importante oportunidad para las jóvenes deportistas, quienes buscarán dejar en alto el nombre de La Tinguiña y de toda la región Ica frente a las mejores selecciones de la macro región sur del país.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO