Un sujeto pasará más de dos décadas en la cárcel. Hasta en tres ocasiones intentó violar a varias menores de edad, a las víctimas las esperaba tras salir del colegio, a otra en una bodega e incluso a una adolescente la ahorcó, dejándola inconsciente y arrastrándola hasta un baño.

Grave delito

La Fiscalía Provincial Penal de Chungui, a cargo del Fiscal Provincial Wilson Quispe Canaza, logró que se condene a 22 años de pena privativa de libertad, así como al pago de 15 mil soles de reparación civil, a Moisés Cabezas Luque (38), como autor del delito de violación de la libertad, en la modalidad de violación de la libertad sexual, tipo específico de violación sexual de menor de edad, en grado de tentativa, en agravio de tres menores.

El 8 de noviembre de 2018, al promediar las 4:30 de la tarde, la primera víctima de 15 años fue víctima de tocamientos indebidos por el hoy sentenciado en circunstancias que la menor salió de su institución educativa ubicada en el distrito Unión Progreso, provincia de La Mar, Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, a fin de dirigirse a su casa, siendo abordada por Cabezas Luque, el mismo que la cogió de los brazos y le tocó sus partes íntimas, preguntándole por que no podía estar con él, pretendiendo llevarla hacia un huayco situado a 15 metros, escena que fue presenciada por un vecino, lo que provocó que el agresor suelte a la adolescente.

Por otro lado, el 25 de marzo de 2019, alrededor de las 8:30 de la noche, Cabezas Luque, aprovechando el grado de familiaridad con la segunda agraviada, también de 15 años, le autorizó a usar su teléfono celular que se encontraba en su habitación, situada en la misma jurisdicción, para que llame su progenitora que permanecía de viaje, circunstancias en que el sentenciado apareció al lado de la víctima, tocándole sus partes íntimas mientras profería palabras soeces, ante la resistencia de esta, quien pudo escapar.

El 30 de mayo de 2019, aproximadamente a las 12:50 del mediodía, la tercera agraviada, de 17 años, cuando permanecía en una bodega, fue víctima de tocamientos en sus partes íntimas por parte del citado sujeto, el cual aprovechó su condición de vecino y su presencia en dicho comercio para comprar cervezas. Durante el ataque, la menor intentó defenderse, pero fue cogida por el cuello, perdiendo la razón. Al despertar, notó que Cabezas Luque la estaba arrastrando hacia el baño y que su pantalón estaba sin botón, por lo que le dijo a su agresor que la soltara, quien la empujó hacia la pared; tras ello, la adolescente escapó.

