Después de más de una década se ha logrado confirmar una sentencia conta un depravado sexual que violó a una menor de edad en la región Ayacucho. El sujeto ya había sido sentenciado a pasar el resto de su vida en la cárcel, sin embargo su defensa apeló a la decisión judicial. La Fiscalía expuso todos los medios probatorios, entre examen médico legal que confirmó la violación, testimonios y otros, logrando ratificar la condena y que el hombre siga en la cárcel.

Grave delito

La Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nasca, liderada por la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio, logró que confirme la sentencia de cadena perpetua contra Juan Jesús Choque Quispe, como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de una adolescente de 13 años de edad.

Durante la audiencia de segunda instancia, el fiscal adjunto superior Allen Mario Ontaneda Vallejo, sustentó los argumentos jurídicos y probatorios que permitieron que el colegiado superior declare infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del sentenciado y ratifique la condena impuesta en primera instancia.

La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Juan Manuel Arquiñego Paz, quien reunió los elementos de convicción que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado y obtener la sentencia condenatoria correspondiente.

Los hechos materia de investigación se remontan al año 2013, cuando se tomó conocimiento de actos que vulneraron la libertad sexual de una adolescente de 13 años de edad en el anexo de Pate, distrito de Huac-cuas, provincia de Lucanas, en la región Ayacucho. Como resultado de las diligencias realizadas por el Ministerio Público y de la actividad probatoria actuada durante el proceso judicial, se logró demostrar la comisión del delito y la responsabilidad del sentenciado.

“Con esta decisión, la Sala Superior confirmó en todos sus extremos la sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Zona Sur, reafirmando el compromiso del Ministerio Público con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como con la lucha frontal contra los delitos que afectan su integridad y desarrollo”, señaló la Fiscalía.

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