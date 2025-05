Durante su visita en Ica, el congresista Edgar Cornelio Raymundo Mercado se pronunció duramente sobre los recientes movimientos realizados por la presidenta Dina Boluarte en el Ejecutivo.

Posición del parlamentario

Tras la renuncia del ex premier Gustavo Adrianzén y su reciente nombramiento como representante del Perú ante la ONU, indicó que solo se hace un “cambio de fichas” de los altos funcionarios. “Es una situación que no es muy buena, porque el ex premier estuvo a punto de ser censurado y se vio obligado a renunciar. Lo que está haciendo la presidenta es solo cambiar de fichas”, señaló.

Cuestionó que, en lugar de una renovación real, se estén recolocando a funcionarios observados en nuevos cargos, citando como ejemplo que al ex ministro del Interior, Juan José Santivañez, quien fue censurado, se le ha creado un nuevo puesto con un alto salario.

“Eso significa protegerse, escudarse. Habiendo tantos profesionales competentes, la señora Boluarte ha perdido el rumbo. Es una situación totalmente incómoda”, dijo el parlamentario.

Reymundo también advirtió que, si en los próximos meses se presentan indicios de violación del artículo 117 de la Constitución —referido a la vacancia presidencial por inconducta—, se evaluará quiénes respaldan al actual régimen y estarían blindando a la parlamentaria.

“Sabemos quiénes la apoyan, y eso es una demostración de cómo se sigue sosteniendo a este régimen. Especialmente fuerzas desde el Congreso, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como ocurrió con el caso de los Rolex, que ha sido archivado”, agregó.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la fiscalización y con una postura firme desde la oposición. “Nos podrán ganar con los votos, pero no tienen la fuerza de la razón. Y la razón la tenemos quienes todavía mantenemos una posición transparente, crítica y firme”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO