El Gobierno publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N.º 32702, mediante la cual se declara de interés nacional el proyecto de infraestructura ferroviaria San Juan de Marcona–Andahuaylas, una iniciativa que busca fortalecer la conexión logística entre el puerto de San Juan de Marcona (región Ica) y las regiones del sur andino.

Pasajeros y carga

De acuerdo con la norma, el proyecto tiene como objetivo mejorar la articulación del transporte de carga y pasajeros, impulsar la integración interregional y promover el desarrollo económico de las zonas vinculadas al corredor ferroviario.

La ley también declara de interés nacional el desarrollo, promoción y priorización de otros tres proyectos ferroviarios considerados estratégicos para el país por su aporte a la integración territorial, la competitividad regional y la conectividad logística.

Entre ellos figura el proyecto de alta velocidad “Tren Puma”, que contempla los tramos Puno–Juliaca y Juliaca–Arequipa, orientado a optimizar el transporte de pasajeros y carga en el corredor sur andino.

Asimismo, se incluye el Ferrocarril Huancavelica–Ica, una obra destinada a fortalecer la conectividad entre la sierra y la costa centro-sur, además de impulsar el desarrollo turístico y productivo de ambas regiones.

La relación de proyectos también comprende el Ferrocarril Macusani–Azángaro–Juliaca–Puno–Ilave–Desaguadero, en la región Puno, planteado como un eje de integración territorial, productiva y turística del altiplano.

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