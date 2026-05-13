El Congreso de la República aprobó por insistencia el dictamen que busca fortalecer el desarrollo ferroviario en el país, una decisión que vuelve a poner en agenda el proyecto del ferrocarril Lima–Ica, considerado uno de los ejes estratégicos para la conectividad del sur del país.

El “tren bala”

La votación en el Pleno obtuvo 93 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones, manteniendo el texto original observado por el Poder Ejecutivo. Con ello, se ratifica la promoción del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario como política de interés nacional.

Entre los proyectos priorizados figura el ferrocarril Lima–Ica, una obra que busca integrar de forma más rápida y eficiente la capital con la región Ica, reduciendo tiempos de viaje, descongestionando la carretera Panamericana Sur y potenciando el transporte de pasajeros y carga.

La iniciativa legislativa plantea que el proyecto sea incorporado progresivamente al programa de inversiones del Estado a partir del año fiscal 2026, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que será responsable de impulsar los estudios técnicos, ambientales y de viabilidad necesarios.

De acuerdo con el dictamen, el ferrocarril Lima–Ica no solo tendría impacto en la movilidad, sino también en sectores productivos como la agroexportación, el turismo y el comercio, al facilitar el traslado de mercancías entre la costa sur y el principal centro económico del país.

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