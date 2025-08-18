La contaminación sonora en la intersección de las calles Amazonas y Moquegua, en los exteriores del mercado Modelo de Ica, se ha convertido en un problema cotidiano que afecta tanto a transeúntes como a comerciantes formales. Los ambulantes, con megáfonos en mano, ofrecen sus productos generando un ruido constante que incomoda a quienes transitan por la zona.

Caos sonoro

El presidente del mercado Modelo, Miguel Tito, señaló que, a pesar de la existencia de una ordenanza municipal que prohíbe estas prácticas, los vendedores informales hacen caso omiso. La misma problemática se repite en otras calles del centro, como Puno y Tumbes, donde se concentran ambulantes provenientes de diferentes sectores, generando un ambiente caótico que afecta la tranquilidad de la ciudad.

Si bien personal de serenazgo interviene en reiteradas ocasiones, la medida resulta insuficiente, ya que los comerciantes ambulantes retornan poco después a sus mismos puntos de venta. Tito aclaró que no está en contra del trabajo de estas personas, pero sí del exceso de ruido que perturba diariamente a vecinos y clientes.

El conflicto ha llegado incluso a enfrentamientos verbales y físicos entre comerciantes formales y ambulantes, situación que agrava la tensión en una de las zonas de mayor actividad económica de Ica. Ante ello, los afectados han solicitado mayor vigilancia y acciones concretas para garantizar el orden y reducir los niveles de contaminación sonora en pleno centro de la ciudad.

VIDEO RECOMENDADO