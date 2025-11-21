La Contraloría General de la República advirtió al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) que la suspensión de la obra de afianzamiento hídrico en la cuenca de los ríos Grande, Santa Cruz y Palpa (segunda etapa), valorizada en 147 millones 892 mil 994 soles, se realizó sin sustento legal, situación que podría generar controversias contractuales, el reconocimiento indebido de mayores gastos generales y la posible inaplicación de penalidades por mora.

Serie de observaciones

Según el Informe de Hito de Control n.° 17669-2025-CG/GRIC-SCC, que evaluó el periodo del 20 de octubre al 4 de noviembre de 2025, la entidad dispuso la suspensión de la obra debido a la falta de disponibilidad presupuestal, ya que no había pagado al contratista las valorizaciones correspondientes a los meses de julio y agosto.

No obstante, la normativa vigente -Ley de Contrataciones del Estado- establece que solo el contratista puede solicitar la suspensión y únicamente cuando la entidad adeuda tres valorizaciones consecutivas. Es decir, el pedido habría tenido sustento legal recién en noviembre. Pese a ello, la obra fue suspendida el 25 de septiembre por decisión impulsada desde la propia entidad.

La comisión de control constató además que no se han ejecutado los trabajos de las estructuras de unión entre los túneles y el canal principal, ni las partidas de acero de refuerzo, pese a que la obra debía culminarse el 20 de octubre.

La Contraloría indicó que el informe de control concurrente fue comunicado al titular de la entidad, a fin de que disponga las medidas preventivas y correctivas correspondientes. Los ciudadanos pueden consultar este y otros informes a través del Buscador de Informes de Control disponible en el portal institucional: www.gob.pe/contraloria.

