La Contraloría General de la República – CGR alertó que la obra de mejoramiento del Hospital de Apoyo de Palpa, valorizada en S/ 91 234 640 presenta un significativo retraso, pese a que el 26 de julio pasado ya concluyó el plazo de su ejecución.

Asimismo, se evidenció la ausencia de personal del contratista y de la supervisión, cuyo especialista en seguridad está recluido en el penal de Cachiche.

Control in situ

Según el informe de hito de control n.° 042-2025-OCI/5340-SCC, (periodo del 21 al 28 de agosto del 2025), el contratista ha ejecutado solo el 37% del proyecto y en los últimos 5 meses tuvo bajos niveles de avance, con registros menores al 1%.

Asimismo, no se ha adoptado acciones correctivas por una controversia respecto a una solicitud de ampliación de plazo; no obstante, existen actividades que no dependen de ese fallo pendiente y debieron ejecutarse.

De igual manera, se constató, los días 21 y 22 de agosto, la ausencia de 6 especialistas que forman parte del plantel profesional del contratista, lo que pone en riesgo la calidad de los trabajos ejecutados.

En la misma línea, de acuerdo con el informe de hito de control n.° 039-2025-OCI/5340-SCC, (periodo del 10 al 16 de julio del 2025), la comisión de control verificó la ausencia de 5 profesionales de la supervisión, entre ellos, el especialista en seguridad, quien está recluido desde mayo pasado en el penal de Cachiche y cumple una condena de 20 años.

Se constató la inasistencia del especialista en costos, metrados y valorizaciones; quien, en simultáneo estaría desempeñándose como supervisor en el proyecto de renovación de alcantarillado en el tramo de las avenidas Juan de Loyola y Arenales con la calle Ravello, en el cercado de Ica.

VIDEO RECOMENDADO