La Contraloría General alertó que la obra de mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal ejecutada en el Cercado del distrito de Río Grande (Palpa), no cuenta con disponibilidad integral del terreno, situación que pondría en riesgos la realización de los trabajos, así como generar ampliaciones de plazo y sobrecostos.

La obra que inició el 23 de febrero de 2022 se ejecuta con el objetivo de mejorar el acceso vehicular y peatonal de la vía dañada, ocasionado por antiguos trabajos de instalación de redes de agua y alcantarillado, así como la falta de mantenimiento, para beneficio de la población de Palpa y los distritos aledaños a la ciudad.

El informe evidenció una casa en el trazo de la vereda del proyecto y un cerco de adobe que se encuentra dentro del trazo de la futura vereda, situaciones que limitan la correcta ejecución de la obra y genera posibles ampliaciones de plazo.

Se comprobó, además, la ausencia del supervisor, residente y personal clave de la obra, limitando la correcta ejecución técnica, económica y administrativa del proyecto, generando que la construcción se ejecute sin control, incumpliéndose con las características y especificaciones técnicas, afectando de este modo la calidad de la obra.

También, se advirtió que el contratista, Consorcio Coraje, no habría realizado los descartes sintomatológicos al personal de obra, como control de temperatura, toma de pulso, además de no realizarse charlas de capacitación en prevención por la COVID-19, y charlas de seguridad en obra; situación que pondría en riesgo la salud de los trabajadores y que se pague por un servicio que no se está otorgando.

