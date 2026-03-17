Una reciente acción de control de la Contraloría General de la República reveló diversas deficiencias en la obra de mejoramiento del zoológico municipal de Ica, ubicado en el centro poblado de Cachiche, proyecto que cuenta con una inversión inicial de S/ 12 080 622.

Infraestructura vulnerable

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N.° 005-2026-OCI/0406-SCC, correspondiente al periodo del 23 de febrero al 6 de marzo de 2026, la comisión de control realizó inspecciones en distintos ambientes del proyecto, donde se identificaron problemas constructivos en estructuras destinadas a albergar animales.

Durante la verificación se detectó que las placas de concreto del hábitat de monos II presentan cangrejeras o huecos, lo que ha provocado que en determinadas zonas quede expuesta la estructura de acero. Este tipo de fallas podría comprometer la resistencia del concreto si no se corrige oportunamente.

Asimismo, los auditores observaron fisuras en la parte inferior de las columnas de bambú instaladas en los ambientes destinados a los zorros y monos, situación que genera preocupación sobre la estabilidad y calidad de los materiales empleados en la construcción.

El informe también advierte que la supervisión de la obra no permanece de manera permanente en el lugar, tal como lo exige la normativa vigente, lo que limitaría el control adecuado de los trabajos ejecutados. Además, se constató que la supervisión no cuenta con una oficina técnica dentro del proyecto.

Esta situación ocasionaría que los protocolos de control de calidad no se estén aplicando correctamente durante el proceso constructivo, lo que incrementa el riesgo de que se presenten nuevas deficiencias en la infraestructura en ejecución.

Durante la inspección también se verificó la acumulación de restos de concreto, madera y triplay en diversos sectores de la obra, además de la falta de señalización en el área de trabajo. El proyecto se inició el 10 de junio de 2025 y, tras la aprobación de una ampliación de plazo, tiene previsto culminar el 5 de abril de 2026.

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