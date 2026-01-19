La provincia de Nasca vivió una noche de festejos y tradición con la elección de la Reina del 85° Aniversario – Nasca 2026, evento que reunió a autoridades, ciudadanía y participantes en una celebración cargada de emoción.

Certamen de belleza

Ocho jóvenes nasqueñas participaron en el certamen, demostrando talento, elegancia y simpatía en sus presentaciones. El reconocimiento del público también tuvo protagonismo a través de las redes sociales, donde María Fernanda Landeo obtuvo el título de “Srta. Popularidad 2026” por ser la candidata más votada.

En la ceremonia, la señorita Valeria Fernanda Baquerizo Quispe fue coronada como Reina del 85° Aniversario de Nasca – Miss Nasca 2026, asumiendo la representación de la provincia durante las celebraciones. Además, los títulos de Miss Elegancia y Miss Simpatía fueron otorgados a Rosa de la Puerta y Dominic Pérez, respectivamente.

La mesa de honor estuvo integrada por la alcaldesa (e) Milagros Salazar, regidores, reinas invitadas y un jurado con amplia experiencia en certámenes de belleza. La animación del evento estuvo a cargo de Paco Bazán y Adriana Muñoz.

