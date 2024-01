La crecida del caudal del río Pisco ha causado que las bocatomas que bloquean el pase de las aguas para zonas agrícolas del distrito de Humay colapsen afectando varias parcelas.

Perjuicio

Este hecho ya ha sido informado en el anexo de Montesierpe donde ya hay daños. Situación que afectaría a más de 400 familias de agricultores que tienen cultivos de maíz, vid, palta, entre otros.

Asimismo, la erosión de los márgenes de la ribera del río está preocupando a los agricultores ya que se vienen reportando un caudal superando los 150 m3/s, estando en el mes de enero, aún falta la temporada más complicada que sería febrero por tal motivo temen lo peor.

Estamos aún a tiempo, si bien ya no se puede ingresar con maquinaria al mismo río, aún se puede hacer trabajos para impedir que las aguas ingresen inundando las parcelas, afectando la economía no solo de las familias del lugar si no también de la región.

Llamado. Los agricultores hacen un llamado a las autoridades a realizar un trabajo en conjunto urgente de parte del ANA, Junta de Usuarios y la Municipalidad Distrital de Humay a tomar cartas en el asunto de forma urgente para evitar mayores perjuicios.

