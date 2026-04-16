Un grave caso de crueldad animal ha generado conmoción e indignación en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, luego de que un ciudadano fuera denunciado por haber acabado con la vida de un perro en circunstancias calificadas como extremadamente crueles.

Crueldad animal

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió la noche del 14 de abril, alrededor de las 9:30 p.m., en el sector del PMV Categoría “C”. El investigado, identificado como Germán De la Cruz Uceda, habría ahorcado a la mascota, de nombre “Angelito”, provocándole la muerte. El caso viene siendo investigado por las autoridades competentes para determinar si se configura el delito de crueldad animal, contemplado en la Ley N.º 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal.

De acuerdo con la versión de representantes de organizaciones animalistas, el hecho fue advertido mediante una llamada de emergencia.

“El 14 de abril a las 9:30 de la noche hicieron un llamado a la asociación. El equipo de trabajo fue al lugar en la Categoría ‘C’, pero ya el señor había arrastrado al perrito. Hay una testigo. Lo ha amordazado al perrito y lo ha ahorcado con todas sus fuerzas. El señor estaba fuera de sí”, relató Maribel Castañeda, integrante de la asociación Unidos por Los Sin Voz.

La representante también confirmó que la denuncia ya fue formalizada y que el acusado fue detenido. “No entendemos cómo un ser humano puede hacer semejante situación. Ya hicimos la denuncia y el señor ha sido detenido. Como asociación estamos con los abogados asumiendo la defensa de los animales. Se tiene que marcar un precedente para que ninguna persona sea tan cruel, los animalitos también sienten y sufren”, añadió.

Asimismo, sostuvo que el propio investigado habría admitido su responsabilidad. “El señor ha reconocido lo que ha hecho. Nosotros como asociación estamos exigiendo justicia para ‘Angelito’”, afirmó.

Tras su detención, el ciudadano fue trasladado a la provincia de Nasca para pasar el examen médico legal correspondiente, mientras se evalúa su situación jurídica. Colectivos y ciudadanos han solicitado que se dicte prisión preventiva, en medio de un creciente reclamo por sanciones ejemplares.

En paralelo, desde la tarde del 15 de abril, defensores de los derechos de los animales se concentraron en los exteriores de la comisaría de Marcona, ubicada en la avenida Andrés Avelino Cáceres, donde realizaron una protesta para exigir justicia.

La movilización, impulsada por organizaciones como Unidos por Los Sin Voz, refleja el rechazo de la población ante este tipo de hechos.

“Este gran equipo hoy está con el corazón destrozado. Un desgraciado asesinó de la manera más perversa a su perrito, arrastrándolo con una soga por toda la tierra hasta causarle la muerte. Esto no puede quedar así”, expresaron en un pronunciamiento público.

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