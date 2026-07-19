Tras la intervención realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica al hospital San José de Chincha por presuntos cobros por puestos de trabajo, el Cuerpo Médico se pronunció.

Investigación fiscal

Los médicos expresaron mediante comunicado que se debe evaluar y disponer la separación temporal de funciones administrativas y de comité de todo personal, presuntamente, implicado en los audios, que revelan cobros de entre 40 a 80 mil soles por una plaza laboral. También considera que toda la documentación debe ser facilitada al Ministerio Público (MP).

Por su parte, el nosocomio informó que se ha puesto a disposición de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios al personal de recursos humanos, informática y auxiliar asistencial, además del proceso de destitución contra el citado auxiliar por abandono de trabajo.

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