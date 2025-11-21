El féretro del cuatro veces alcalde de la provincia de Chincha, José Alberto Navarro Grau, fue trasladado ayer a la puerta principal del palacio municipal para el reconocimiento póstumo que ofreció la municipalidad.

Ayer fue sepultura

El cortejo fúnebre partió desde la vivienda del ex burgomaestre, en la av. Victoria, con presencia de los simpatizantes que acompañaron a los deudos, hasta ser recibidos en el municipio por las autoridades locales y trabajadores que formaron parte de la gestión Navarro.

Tras los honores, los restos de una de las figuras políticas más representativas de la provincia, al haber ocupado cargos como ministro de Educación, senador y diputado, fueron trasladados al camposanto. Cabe indicar que la bandera de la ciudad luego de anunciarse el fallecimiento de José Navarro fue izada a media asta.

Cabe señalar que, Navarro inició su carrera política en Acción Popular. En el año 1963 desempeña su primer cargo al ser elegido Diputado por Ica. Dos años más tarde (setiembre 1965) el entonces presidente Fernando Belaunde Terry, lo convoca para asumir como ministro de Educación, función que realizó hasta abril de 1966. Luego, en las elecciones de 1985 con cerca de 23 mil votos es elegido Senador para el periodo parlamentario 1985-1990.

Con ese legajo postula en el año 1992 a la alcaldía de la provincia de Chincha, resultando ganador para el periodo 1993-1995. José Navarro con el apoyo de sus simpatizantes continúo ganando las elecciones siguientes y siguió gobernando como alcalde en los periodos 1996-1998 y 1999-2002. La cuarta vez que gobierna el municipio provincial fue desde 2007 a 2010, convirtiéndose en uno de los políticos con mayor trayectoria.

Tras retirarse de la función pública, ya con más de 7 décadas de vida seguía atento a la agricultura y al desarrollo de la ciudad. José Navarro, nieto del héroe nacional Miguel Grau Seminario, paso sus últimos años en su vivienda de la av. Victoria, recibiendo a sus simpatizantes y a pesar de ya no figurar en las contiendas siempre era visto como un adversario en las elecciones municipales. Su partida deja una huella en el panorama local.

VIDEO RECOMENDADO