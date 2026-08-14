De marino y conductor de mototaxi a escritor de fantasía épica. Erick Anderson Schultz Cueto, de 38 años, residente en Vista Alegre, San Andrés, Pisco, lleva varios años convirtiendo su pasión por la literatura en un proyecto editorial que hoy traspasa fronteras. Padre de cuatro hijos, combina su labor como marino y, en sus tiempos libres, el servicio de mototaxi con la creación de su saga “Terry White”, una historia de fantasía, misterio, batallas y elementos místicos que comprende cuatro libros.

Historia de perseverancia

El proyecto nació desde su propio esfuerzo y peculio, enfrentando durante años la falta de apoyo institucional. Schultz Cueto señala que durante aproximadamente siete años buscó oportunidades para impulsar su obra, pero varias puertas no se abrieron; sin embargo, decidió continuar por cuenta propia hasta lograr publicar formal y legalmente sus libros. Actualmente, la saga “Terry White” se comercializa a nivel mundial a través de Amazon, tanto en formato físico como digital para Kindle, convirtiendo el esfuerzo de este escritor sanandresino en una historia de perseverancia y superación.

Este sábado 15 y domingo 16 de agosto, Erick Anderson Schultz Cueto llegará a la Plaza de Armas de San Andrés, donde presentará, venderá y firmará sus ejemplares desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. La actividad cuenta con el respaldo de la Municipalidad de San Andrés, que facilitó el espacio para acercar su obra a los lectores. La invitación está abierta a toda la población para conocer al autor de “Terry White”, adquirir sus libros y apoyar el talento literario nacido en la provincia de Pisco.

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