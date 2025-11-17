La región Ica se prepara para convertirse en el nuevo epicentro de la conversación minera. Del 4 al 6 de diciembre de 2025, la Hacienda San Juan acogerá la primera edición de ANDESMIN, la convención organizada por la Mancomunidad Regional de los Andes, integrada por Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Junín e Ica.

Impacto local

El evento marca un hito para el corredor minero andino: por primera vez, seis regiones productoras unen agenda, estrategia y actores para discutir el futuro del sector desde una mirada territorial.

El director ejecutivo de la Mancomunidad, Jesús Quispe Arones, adelantó que ANDESMIN 2025 tendrá un objetivo central: impulsar la creación del Fondo Territorial Andino para la Minería Sostenible, un mecanismo que financiaría proyectos sociales y productivos en salud, educación, nutrición e infraestructura.

Este fondo se enmarca en la estrategia “Crecer en los Andes”, que busca que la riqueza minera se traduzca en impacto directo para las comunidades.

ANDESMIN 2025 reunirá a destacados líderes del sector como Roque Benavides (Buenaventura), Alex Contreras (BID), Luis del Carpio (ProInversión), Samuel Dyer (Grupo Pro Amazonia), Jorge Merino (exministro de Energía y Minas) y César Campos (analista político), entre otros.

Los paneles abordarán temas como transición energética, innovación tecnológica, gobernanza social, relación con comunidades, sostenibilidad ambiental y desarrollo de proveedores locales.

ANDESMIN 2025 busca convertirse en un punto de encuentro entre empresas, academia, comunidades y Estado, con la meta de generar nuevos modelos de desarrollo territorial y atraer inversiones basadas en la sostenibilidad.

