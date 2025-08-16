En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) de Ica organizó una jornada lúdica y recreativa en la institución educativa “Mercedes Dibos de Camino”, que reunió a más de 300 estudiantes.

Infancia segura

La actividad, liderada por la Dra. María del Pilar Guillinta, forma parte de la estrategia “Ponte en modo niñez”, implementada por la municipalidad desde 2021 en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la UGEL, con el fin de fortalecer valores, prevenir la violencia escolar y promover los derechos de la niñez.

Durante la jornada, los menores participaron en juegos, dinámicas y actividades recreativas con un enfoque en la formación en valores. También se contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, que presentó un show infantil, y con la participación de padres y docentes. Guillinta destacó que la conmemoración del Día del Niño no debe limitarse a la entrega de regalos, sino que es una oportunidad para reflexionar sobre la protección y el cuidado de esta población vulnerable.

Este 17 de agosto, fecha oficial de la celebración, se desarrollará una segunda actividad en la plazuela Bolognesi, liderada por el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes (CONA), orientada a sensibilizar a padres y ciudadanos sobre la importancia de proteger los derechos de los menores y combatir problemáticas como el trabajo infantil y la mendicidad.

