Una joven madre denunció ante la Policía Nacional la presunta sustracción de su hijo de un año y seis meses, quien habría sido llevado por su padre desde su vivienda ubicada en el sector de San Luis de Pajonal, en Nasca.

Pedido de apoyo

De acuerdo con el Acta de Denuncia Verbal, registrada el 31 de agosto de 2026 en la Comisaría de Nasca, Yoselyn Quispe Paulino manifestó que el domingo 30 de agosto, aproximadamente a las 2:00 de la madrugada, Elvis Michael García Villalba se retiró del domicilio que ambos compartían llevándose al menor, además de algunas prendas de vestir y juguetes.

Según la denuncia, la madre había salido horas antes y dejó al niño al cuidado de su padre. Al retornar, encontró que ambos ya no se encontraban en el inmueble. Posteriormente, el denunciado le habría indicado que devolvería al menor al mediodía; sin embargo, esto no habría ocurrido.

La madre sostiene que, tras comunicarse con el padre del niño, este se habría negado a entregárselo y habría restringido el contacto con ella.

La preocupación aumentó luego de que, tras difundirse el caso en redes sociales, una persona comunicara a la familia que habría visto al menor junto al denunciado en el distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región Junín (Selva).

Entre lágrimas, la joven madre pidió que su hijo sea ubicado y pueda regresar con ella. “Solo quiero que me devuelva a mi hijito para cuidarlo”, manifestó durante la denuncia pública realizada en San Luis de Pajonal.

La madre también relató que anteriormente habría tenido problemas de convivencia con el padre del menor y que en una oportunidad acudió a una dependencia policial para denunciar una presunta agresión.

Vecinas de la joven se hicieron presentes para expresar su respaldo y señalaron que conocen a la madre como una persona que trabaja para sostener a su hijo. Una de ellas manifestó que la joven suele salir desde tempranas horas para trabajar y que siempre ha estado pendiente del menor.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional y se vienen realizando las diligencias correspondientes para establecer la ubicación del niño y esclarecer las circunstancias en las que fue trasladado fuera de Nasca.

La familia solicita que cualquier persona que tenga información verificable sobre el paradero del menor la comunique inmediatamente a la policía. Debido a que se trata de un niño de apenas un año y seis meses, que debe tener vínculo de afectividad con su madre.

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