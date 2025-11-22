La Fiscalía de Ica inició una investigación contra Shayra Sandy Puza Hernández, de 39 años, quien fue detenida tras secuestrar a un recién nacido de apenas dos días de edad del hospital EsSalud Augusto Hernández Mendoza. El caso, que ha generado conmoción en la región, podría tener consecuencias penales muy graves para la implicada.

Afronta investigación

De acuerdo con las autoridades, el delito de secuestro de menor que se le imputa está tipificado en el Código Penal, por tratarse de un acto contra un recién nacido. La investigación fiscal busca determinar los detalles del hecho, incluyendo cómo la mujer logró sacar al bebé del hospital sin ser detectada por el personal de salud y de seguridad del nosocomio.

La Fiscalía analiza todos los elementos probatorios, incluyendo los testimonios del personal del hospital y las imágenes de seguridad, para establecer responsabilidades y descartar la posible complicidad de terceros. Mientras tanto, Shayra Sandy Puza permanece detenida a disposición de las autoridades.

Cabe señalar que, el menor, hijo de Llanina del Carmen Condori Pardo (37) y de Román Jurado Quispe, había nacido el 18 de noviembre a las 6:00 de la tarde. Según denunció su tía, María Condori, el bebé desapareció de la sala de neonatología alrededor de las 2:00 a.m. del 20 de noviembre, ese mismo día fue recuperado en una vivienda en el distrito de Parcona, en Ica.

