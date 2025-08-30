Una bebé de tan solo un día de nacida fue reportada como desaparecida dentro de las instalaciones del Hospital Belén de Trujillo.

Así lo denunció Deysi Ulloa, abuela de la pequeña. Además, dijo que una falsa enfermera se la habría llevado del nosocomio la tarde de este viernes 29 de agosto.

“Que me devuelvan nada más a mi bebé. Es mi primera nietecita. Por favor les pido que me la devuelvan a mi bebé, que me den a mi chinita”, indicó Ulloa, en medio de lágrimas.

Según el acta de la Policía, al promediar las 3 de la tarde, una mujer que se habría hecho pasar como enfermera del nosocomio y que llevaba puesta una mascarilla, le indicó a la mamá de la pequeña que la iba a llevar para que la examinen. Luego, desapareció la bebé.

Investigan

En horas de la noche, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el nosocomio para realizar la pesquisas del caso y la revisión de las cámaras de seguridad para poder identificar a la falsa enfermera y lograr recuperar a la menor.

“Estaba con su colchita moradita”, indicó Ulloa, quien resaltó que la pequeña Luana nació el jueves 28 de agosto en el Hospital Belén.

Hasta el nosocomio también llegó el gerente regional de Salud, Aníbal Morillo Arqueros, quien señaló que brindarán todo el apoyo a la familia afectada.

“Vamos a encontrar a tu bebita y al responsable”, le indicó Morillo Arqueros, a la madre de la pequeña Luana.

Apoyo total

Morillo Arqueros enfatizó que se solidariza con la familia y que esperan encontrar a la bebé.

“Nos hemos acercado al hospital, inmediatamente enterado del hecho, para solidarizarnos con la familia y brindarle todo el apoyo que sea necesario para encontrar a su bebé lo más pronto posible. La Policía está haciendo las investigaciones”, refirió.

También dijo que a los responsables tiene que caerle todo el peso de la ley.

“Esto no va a quedar impune. Vamos a encontrar a la bebé y a los responsables y bajo ello que les caiga todo el peso de la ley. El dolor que tiene esta madre, abuela y familia es grande, se ha perdido un bebé, han secuestrado un niño”, puntualizó.