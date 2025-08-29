Representantes del centro comercial Real Plaza donaron 25 equipos de uniformes de protección a la Compañía de Bomberos Voluntarios Salvadora Trujillo N° 26.

Los uniformes antifuego ayudarán a reforzar el valeroso trabajo de los bomberos voluntarios. La entrega de estos implementos se realizó durante una ceremonia en la que participó el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, y Hernán Malpartida Vanini, director de Asuntos Corporativos de Real Plaza.

“El empresariado debería seguir colaborando con los bomberos, que exponen su vida en casos de incendios y otras intervenciones y deben estar protegidos”, enfatizó Mario Reyna, alcalde de Trujillo.

Respecto a los uniformes antifuego, precisó que ayudarán a reforzar el trabajo de los bomberos voluntarios, de quienes destacó su valor para cumplir con las intervenciones que hacen.