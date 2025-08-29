Cuarenta camionetas y ochenta motocicletas que serán destinadas para la lucha contra la inseguridad ciudadana en La Libertad fueron terminadas de recepcionar por el gobierno regional.

Las 120 unidades serán entregadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) a fines de setiembre.

El general regional de Defensa Nacional, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, explicó que para la entrega de los vehículos se deberá cumplir una serie de pasos.

“Ahora hay personal técnico de la empresa [que vendió las unidades], el GORE y la Policía viendo que los vehículos cumplan con todas las especificaciones técnicas solicitadas”, manifestó.