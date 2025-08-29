Cuarenta camionetas y ochenta motocicletas que serán destinadas para la lucha contra la inseguridad ciudadana en La Libertad fueron terminadas de recepcionar por el gobierno regional.
Las 120 unidades serán entregadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) a fines de setiembre.
El general regional de Defensa Nacional, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, explicó que para la entrega de los vehículos se deberá cumplir una serie de pasos.
“Ahora hay personal técnico de la empresa [que vendió las unidades], el GORE y la Policía viendo que los vehículos cumplan con todas las especificaciones técnicas solicitadas”, manifestó.
LE PUEDE INTERESAR
- Elías Rodríguez, líder de Podemos Perú: “Gracias a fiscalización Acuña entregó motos”
- La Libertad: César Acuña esperó denuncias para entregar 80 motos
- La Libertad: Fiscalía tiene en la mira al alcalde de Chepén y a Acuña
- La Libertad: Obra que alcalde de Chepén habría pedido a Acuña sí va
- Solicitarán que César Acuña responda ante el Congreso
- Millonarias obras del Gobierno Regional de La Libertad están bajo sospecha
- César Acuña expulsa a Juan José Fort de APP: “No voy a permitir que malogren la imagen del partido”
- La Libertad: Alianza Para el Progreso expulsa a Juan José Fort por denuncias
- La Libertad: Transportistas dicen que César Acuña les mintió