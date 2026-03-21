Un operativo policial ejecutado la noche del último jueves 19 de marzo permitió desarticular a la banda criminal denominada “Los Goteros de Nasca”, dedicada presuntamente a actividades de extorsión y coacción en agravio de ciudadanos en esta provincia.

Golpe policial

La intervención se realizó alrededor de las 10:34 de la noche, cuando efectivos de la comisaría de Nasca lograron ubicar y detener a tres presuntos integrantes de esta organización, quienes se desplazaban en actitud sospechosa por inmediaciones del Boulevard de Nasca.

Los detenidos fueron identificados como Bryan Estiben Calderón Hurtado (23), de nacionalidad colombiana; Kelvin Terán Morales (24), de nacionalidad venezolana; y Luz Marina Yauyo Yauri (30), de nacionalidad peruana, quienes serían parte de una red dedicada al préstamo informal bajo amenazas, conocido como el sistema “gota a gota”.

Durante la intervención, los agentes incautaron un vehículo de placa Y2H-276, marca Hyundai, modelo Accent, color negro, que era utilizado por los presuntos implicados para movilizarse y ejecutar sus actividades ilícitas.

Asimismo, en el registro personal y vehicular se halló un arma de fuego tipo pistola abastecida, cuatro cajas de municiones que suman 200 proyectiles, un cuchillo, dinero en efectivo, así como múltiples teléfonos celulares y tarjetas bancarias.

Los tres intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes junto con todo lo incautado, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de sus actividades y la posible existencia de más integrantes vinculados a esta organización criminal en la provincia de Nasca.

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