En una certera intervención policial, el 21 de enero, por inmediaciones del parque zonal del distrito de Pisco, efectivos de la División de Orden y Seguridad Pisco lograron la desarticulación de la banda delictiva “Los Rápidos y Furiosos de Pisco”.

Acusados de hurto agravado

Fueron detenidos Pedro Martín Tumay Manrique (38), alias “Cachaco”; Luis Alberto Huaranca Taype (35), alias “Lucho”; y Franklin Edison Cordero Trigoso (23), alias “Tunche”, presuntos integrantes de esta banda criminal, por el delito contra el patrimonio – hurto agravado, modalidad de arrebato.

Durante el registro personal, la policía halló dos teléfonos celulares reportados como robados, los cuales fueron reconocidos por las víctimas.

