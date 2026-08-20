El desierto de Ica vuelve a aportar evidencias sobre la vida marina que habitó la costa peruana hace millones de años. Un equipo de paleontólogos nacionales e internacionales describió una nueva especie de delfín fósil, identificada científicamente como Miminiacetus barrancai, a partir de restos encontrados en la localidad de Mal Paso.

Características anatómicas con fósiles

El estudio, publicado en la revista británica Journal of Systematic Palaeontology, analiza las características del fósil y su relación con otros delfines prehistóricos. La investigación estuvo liderada por Olivier Lambert, del Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, y Manuel Laime, del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el trabajo también participaron investigadores sanmarquinos y especialistas de Estados Unidos e Italia.

El ejemplar, registrado con el código MUSM 4268, fue descubierto por el paleontólogo y coautor del estudio Mario Urbina Schmitt en Mal Paso, una zona donde afloran sedimentos de la Formación Pisco correspondientes al Mioceno medio.

Los investigadores estiman que el animal alcanzaba aproximadamente tres metros de longitud, una dimensión considerable para este grupo de mamíferos marinos.

El análisis de sus restos permitió establecer que perteneció al clado Delphinida, un amplio grupo que reúne a los actuales delfines oceánicos, marsopas, narvales y belugas, además de otros linajes de delfines que actualmente se encuentran extintos.

La comparación de sus características anatómicas con fósiles previamente estudiados permitió relacionarlo con el género Miminiacetus. Una de las especies más cercanas es Miminiacetus pappus, identificada en sedimentos del Mioceno medio de Maryland, en Estados Unidos.

Sin embargo, el ejemplar encontrado en Ica presenta diferencias que llevaron a los investigadores a considerarlo una especie distinta. Entre ellas destacan su mayor tamaño, un menor número de dientes en la mandíbula y el hecho de proceder de estratos ligeramente más recientes.

El hallazgo también aporta información sobre la distribución de estos animales prehistóricos. La presencia de especies del género Miminiacetus tanto en la costa del Pacífico oriental como en el Atlántico occidental plantea la posibilidad de que estos delfines tuvieran una distribución antitropical.

Los investigadores consideran que este nuevo registro fortalece la evidencia de conexiones entre las faunas marinas que habitaron ambas regiones durante el Mioceno.

Otro aspecto que llamó la atención de los especialistas está relacionado con la alimentación. Miminiacetus comparte determinadas características del cráneo y la mandíbula con la beluga actual, Delphinapterus leucas. Estas similitudes podrían estar relacionadas con una adaptación hacia la alimentación mediante succión.

Los fósiles también presentan un patrón particular de desgaste en los dientes, similar al observado en las belugas. Los investigadores plantean que esta característica podría estar vinculada con la forma en que el animal utilizaba sus mandíbulas.

La nueva especie fue bautizada como Miminiacetus barrancai, en homenaje al naturalista peruano José Sebastián Barranca Lovera, nacido en Arequipa en 1830 y fallecido en Lima en 1909.

Barranca fue uno de los primeros investigadores dedicados al estudio de las ciencias naturales en el Perú, además de cofundador y catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El investigador es considerado una figura pionera de la paleontología peruana. En reconocimiento a su aporte, su fecha de nacimiento, el 20 de enero, fue establecida como el Día Nacional de la Paleontología mediante la Ley N.° 32241, promulgada en 2025.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO