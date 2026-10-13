La Contraloría General de la República (CGR) constató que 12 equipos biomédicos del Hospital San Juan de Dios de Pisco (Unidad Ejecutora 404) se encuentran fuera de servicio por fallas técnicas, averías o falta de insumos médicos.

Equipos en desuso

En el Informe de Visita de Control n°14327-2026-CG/GRIC-SVC se identificó, por ejemplo, que cinco analizadores automatizados (tres equipos hematológicos y dos analizadores bioquímicos), además de seis esterilizadores (de los cuales dos son de gran capacidad), se encuentran inoperativos.

También se identificaron situaciones adversas relacionadas con la operatividad y el funcionamiento de los equipos biomédicos de los servicios de Central de Esterilización, Diagnóstico por Imágenes (rayos X y tomografía) y Patología Clínica (laboratorio).

Durante la inspección de control realizada del 7 al 10 de setiembre de 2026 al servicio de diagnóstico por imágenes, se constató un tomógrafo inoperativo desde el año 2023. Este ambiente actualmente es utilizado como depósito para equipos en desuso.

La Contraloría también tomó en cuenta que desde enero del presente año no se realizan intervenciones quirúrgicas con el equipo de laparoscopía por encontrarse fuera de servicio por el desabastecimiento de insumos de limpieza y desinfección, pese a existir requerimientos que hasta ahora no han sido atendidos.

La Contraloría notificó el informe de control al titular del nosocomio para que se disponga las medidas necesarias, que garantice la continuidad del proceso y el cumplimiento de los objetivos del hospital. Asimismo, solicitó que se informe las acciones preventivas adoptadas frente a las situaciones adversas identificadas adjuntando la documentación de sustento correspondiente.

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